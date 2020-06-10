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Spor

Rekortmen milli yüzücü Ersin Aydın 78 yaşında hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:44:35 -
Rekortmen milli yüzücü Ersin Aydın 78 yaşında hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Dünyaca ünlü Türk milli yüzücü Ersin Aydın (78), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anamur-Girne arasında yüzerek hafızalara kazınan ve son 2 yıldır kanser tedavisi gören Ersin Aydın, Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Spor kariyeri boyunca dünya suda kalma rekoru kıran ve Manş Denizini iki kez geçen Aydın'ın cenazesi, yarın ikindi vakti Karşıyaka Hacı Osman Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Adana doğumlu Ersin Aydın, 2 çocuk babasıydı.

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