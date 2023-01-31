Rekortmen dizi Alparslan'da büyük ihanet! Zirvede yer aldı...

TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, yayınlanan son bölümü ile gündemden düşmedi. 44. bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu, yine çok izlenen dizi oldu. Dizi, Total’de 7.29 izlenme oranı, AB’de 6.73 izlenme oranı, ve ABC1’de ise 7.40 izlenme payıyla ulusal çapta tüm reyting gruplarında zirvelerde yer aldı.

Dizinin 44. bölümünde; Alpagut’un Alparslan’ın kollarında son nefesini verdiği sahne duygusal anlar yaşattı. Alparslan ve Bizanslıların savaş sahnesi sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum aldı. Gevher Hatun’un Seferiye Hatun’u yaralaması izleyenlere; “Şimdi ne olacak?” dedirtti.

Dizinin 44. bölümünde neler oldu:

Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış’ın Surmari’ye yaptığı baskın ve Alexander’ı öldürmesiyle bu iş birliği tehlikeye girdi. Alexander’ı Alparslan’ın öldürdüğünü sanan Süleyman, Alparslan’ın yakasına yapıştı ve hesap sordu. Gerçekleri öğrenen Grigor ise oğlunun intikamını alacağına yemin etti. Flora Alexander’ın ölümü ile yıkıldı. Bunu fırsat bilen Grigor, Flora’yı Süleyman’a karşı doldurmaya başladı.

Leon, Grigor’un hakimiyetini eline alıp kendi gücünü göstermek için harekete geçti. Hazine konusunda Öke’ye güvenen Grigor, Öke’nin ihanetinden sonra Leon’un güvenini tamamen kaybetti. Erbasgan ve Kutalmış ile iş birliği yapan Öke, Alparslan ve Bizanslıları birbirine düşürdü. Grigor, Alparslan’a ceza vermek için Alpagut’u kılıç darbeleriyle öldürdü. Hazineye kavuşan Kutalmış ise Surmari’ye sevinçle döndü.

Alparslan’a ihanet eden Erbasgan, Gevher’i saraydan sağ salim çıkarmaya çalıştı. Erbasgan’ın mektubunu okuyup kulübeye giden Gevher, Öke ile karşılaşınca şok oldu. Gevher’in şüpheli durumunu fark eden Seferiye, kadın alpler ile birlikte Gevheri takip etti. Seferiye’nin Öke’yi öldüreceğini sanan Gevher, Seferiye’yi başından yaraladı. Seferiye’nin gönderdiği kadın alp, Alparslan’a olanları anlattı. Kulübeye yetişen Alparslan, Seferiye’nin durumunu görünce yıkıldı. Alparslan, Öke ve Erbasgan’ın ellerini bağlayıp Vaspurakan’a götürdü; bu sırada kendine gelen Seferiye’yi hemen hekimlere teslim etti. Olanı biteni öğreniğ Alpagut’un ölümüne sebep olan kişinin Öke olduğunu öğrenen Akınay, Öke’yi öldürdü. Alparslan ise Erbasgan’ı öldürecekken Kutalmış’ın mektubu geldi. Alparslan, Gevher karşılığında Erbasgan’ı isteyen Kutalmış’a Erbasgan’ı teslim etmek üzere Surmari’ye gitti. Ancak; Surmari’yi yerle bir etmek için gelen Leon ile karşılaştı ve kılıçlar çekildi. Leon, bir planı olduğu için bu çatışmadan geri çekildi. Erbasgan ile Gevher’in takası esnasında Gevher kararsız kaldı. Erbasgan’ın ısrarıyla, Alparslan’ın yanına gitmek yerine Erbasgan’la birlikte Surmari’ye koşarak girdi. Tam bu sırada Leon, mancınığın ipini kesti ve neft hızla ateşlendi. Meydana düşen neft büyük bir patlama yarattı ve arkasına dönen Alparslan gördükleri ile şoka uğradı. Gevher ve Erbasgan patlamadan sağ çıkabilecek mi? Alparslan Leon’a saldıracak mı?