Rekorlarla dolu 6 ay

MEHMET CANITATLI

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, yılın ilk yarısını rekor gelir ve FAVÖK ile tamamladı. Turkcell, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdürdü.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 6 ayda elde edilen sonuçların dijital servislerle büyüme stratejisinin, somut ve sağlam temellere dayandığının güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi. “Dijital operatör yolculuğumuzda, birçok önemli işe imza attığımız başarılı bir yarı yılı daha geride bıraktık” diyen Terzioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Geçen bir yılda, dijital servis portföyümüzü zenginleştirmek ve yaygınlaştırmakla kalmadık; tüm sektörleri dijitalleşmeyle dönüştürecek yetkinliklerimizi ülkemizin hizmetine sunduk. Dijital servislerimizi küreselleştirme yolunda adımlar atmaya devam ettik. Moldcell’in BiP uygulamasını şebekesine entegre ederek müşterilerine sunmasıyla bu alanda önemli bir aşama daha kaydettik. Hem Turkcell servislerinin hem de diğer içerik sağlayıcılarının hizmetine sunduğumuz “Hızlı Giriş” uygulamamız sektörümüzün çatı kuruluşu GSMA tarafından dünyaya anlatılan başarı hikâyesi oldu.”

DİJİTAL DESTEĞE DEVAM

Kamu ve özel sektöre bilişim teknolojileri desteği sağladıklarını ifade eden Kaan Terzioğlu, “Ekonomiyi dijitalleştirme vizyonumuzun bir diğer önemli yapıtaşı olan ve kurumsal şirketlerle kamu sektörüne uçtan uca bilişim teknolojileri desteği sağladığımız dijital entegrasyon hizmetlerimizde 500’üncü projeye ve toplamda 1,1 milyar TL’lik sipariş büyüklüğüne ulaştık. Dijital operatör vizyonumuzun gerçekleşmesindeki en önemli altyapı unsurlarından biri olan veri merkezi işimiz kapsamında, İzmir’deki yeni veri merkezimizi müşterilerimizin kullanımına açtık” dedi.

“TÜRKİYE KAZANIYORSA KAYBETME İHTİMALİMİZ YOK”

Son dönemde Turkcell yönetiminde yaşanan değişikliklere ilişkin konuşan Kaan Terzioğlu, şunları söyledi: “Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Pakdemirli’nin Tarım ve Orman Bakanı olması bizleri gururlandırmıştır. Ayrıca 2 yıldır Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde başarı ile görev alan Bülent Aksu, artık Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev alacak. Bu görevlendirmelerin ülkemiz için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum ki Türkiye’nin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yok.”

PAKETİNİ KENDİN SEÇ DOYA DOYA KULLAN

Turkcell, dünyada eşi görülmemiş yepyeni bir tarife çözümünü hayata geçiriyor. Kişiye özel yeni tarifelerle, Turkcell müşterileri kendi uygulamalarını kendi seçme şansına sahip oluyor. Yenilikçi tarife dönemi, her şeyi internetten yaptıran Türkiye’nin dijital markası Lifecell altında üç ayrı alternatif olarak sunuluyor. Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan yeni tarifelerde, kullanıcılar paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında istedikleri uygulamalara kendileri karar verebiliyor. Turkcell bunun için, Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan 30’a yakın uygulamadan oluşan bir havuz oluşturdu. Müşteriler en çok sevdikleri ve kullandıkları uygulamaları seçerek kendi paketlerini kendileri oluşturacak.