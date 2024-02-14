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Ekonomi Rekora koşacak: Bitcoin o eşiği de aştı!
Ekonomi

Rekora koşacak: Bitcoin o eşiği de aştı!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 17:24:00 - 2024-02-14 17:34:28
Rekora koşacak: Bitcoin o eşiği de aştı!

Hiçbir garantisi olmayan Bitcoin'in piyasadaki göreceli değeri 1 trilyon doları aştı. Dijital para biriminin değeri gün içerisinde 51 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doları aştı. Arkasında herhangi ir devletin güvencesi bulunmayan dijital para biriminin değeri gün içerisinde 51 bin doların üzerine çıktı.

Dijital para birimi Bitcoin'in piyasa değeri 2021′in sonlarından bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Kripto para biriminin birim değeri ayrıca gün içinde yüzde 3 artışla 51 bin dolar seviyesini de geçerek Aralık 2021′den bu yana ilk kez bu fiyata ulaştı. Bitcoin şu anda 51 bin 664 dolar seviyesinde.

BİR YILDA YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

CNBC'e göre fiyat artışı geçen yılın Ocak ayında başlayan yükselişini sürdürüyor. Yalnızca 2024'de, Bitcoin yüzde 21′den fazla arttı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylayacağına dair beklentinin artmasıyla birlikte 2023′te yüzde 150′den fazla artış gösterdi ve bu onay bu yıl Ocak ayında geldi. Bitcoin’in son rekor seviyesi Kasım 2021′de 69.000 doların biraz altındaydı.

HALVING BEKLENİYOR

Bitcoin fiyatı ETF onayından sonra düştü. Bitcoin'e kendisini kaptıranlar, artık her dört yılda bir gerçekleşen ve Nisan ayında yapılması planlanan arz kısıtlayıcı bir olay olan halving etkinliğini beklerken, Ocak ayının sonlarında yeni bir ralli başladı.

Halving gerçekleştiğinde Bitcoin madencilerine verilen Bitcoin ödülleri yarıya indiriliyor ve bu da kripto para biriminin piyasadaki hacmini azaltıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rallinin son ayağı kısmen ETF’lere olan yüksek talepten kaynakladı. Yeni ihraç edilen spot bitcoin ETF’leri geçen hafta piyasaya 1,1 milyar dolarlık net giriş sağladı.

Diğer kripto para birimlerinde de fiyat artışları gözlemlendi. Ether, 2.759,87 dolar seviyesine ulaştı.

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