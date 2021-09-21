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Teknoloji Rekor sayıda başvuru alan Teknofest İstanbul'da başlıyor
Teknoloji

Rekor sayıda başvuru alan Teknofest İstanbul'da başlıyor

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törenle Teknofest 2021’in tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 07:48:00 -
Rekor sayıda başvuru alan Teknofest İstanbul'da başlıyor

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da Teknofest için tanıtım toplantısı düzenlendi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in dördüncü yılında ilkler yaşanacağını söyledi.

“Teknofest'in 4'üncü yılında ilkleri göreceğiz”

Teknofest'in korona virüs salgını önlemleri kapsamında yapılacağına dikkat çeken Bayraktar, “Teknofest dördüncü yılında, İstanbul'da ilk başladığı yerde pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın tedbirleri kapsamında yapılarak kutlanacak. 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu yarışmalara. İlk yıl bu 20 bindi, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve artık dördüncü yılında dünyada açık alanda rekor şekilde bir başvuru aldık. Halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek. İlk defa insansız hava araçları ve insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir görsel göreceğiz” açıklamasında bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknosfet İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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