Rekor kırıldı! Artık internet hızı ışık hızında olacak

Japon araştırmacılar, internet hız rekorunu bir kez daha kırmayı başardı. Bu inanılmaz başarı, saniyede 402 terabit gibi müthiş bir hıza ulaşarak gerçekleştirildi.

Bu rekor, Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, ticari olarak satılan optik fiber kabloları kullanarak bu hıza ulaşmayı başardı. Bu da, rekorun daha da etkileyici olmasını sağlıyor, çünkü özel bir altyapıya ihtiyaç duyulmadı.

Bu rekorun önemi nedir

Bu rekor, internet teknolojisinin ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Gelecekte, evlerimizde ve iş yerlerimizde çok daha hızlı internet bağlantılarına sahip olmamız mümkün.

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Bu da, daha hızlı veri aktarımı, daha akıcı video görüşmeleri ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerin gelişmesi anlamına geliyor.

Bu hızla neler yapılabilir

Japon bilim insanlarının ulaştığı 402 terabit hızla, Netflix'teki tüm filmleri 1 saniyede 3 defa indirebilirsiniz.

Bu hız, ülkemizdeki ortalama bağlantı hızının tam 8 milyon 760 bin katına denk geliyor.

Türkiye'deki kullanıcıların ortalama internet bağlantısı ile 100 gün 8 saat boyunca aralıksız olarak yapacağı bir indirme işlemi, Japonların ulaştığı hızla sadece 1 saniye sürüyor.