Rekor her an kırılabilir: Çinli insansı robot Bolt'un tahtını sallıyor! Saniyede on metre hıza ulaştı
Rekor her an kırılabilir: Çinli insansı robot Bolt’un tahtını sallıyor! Saniyede on metre hıza ulaştı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Robotik dünyasında ezber bozan bir gelişme yaşandı; Çinli teknoloji devi Unitree Robotics, insansı robotu H1 ile atletizm pistlerini sarsacak bir hıza ulaştı. Stadyum testlerinde saniyede 10 metre hıza ulaşan H1, dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt’un ortalama 10,44 m/s’lik dünya rekoruna adeta nefesini hissettirdi.

Çin merkezli Unitree Robotics firması, modifiye edilmiş insansı robotu H1’in sınırları zorlayan performansını dünya kamuoyuna duyurdu. Yaklaşık altmış iki kilogram ağırlığa ve sıfır virgül sekiz metrelik bacak boyuna sahip olan H1, olimpiyat seviyesindeki elit atletlerin klasmanına yükselmeyi başardı.  

Bu performans, robotu dünya çapındaki elit olimpiyat atletlerinin klasmanına yükseltiyor. Öyle ki dünyanın en hızlı insanı olarak kabul edilen efsanevi sprinter Usain Bolt, 9.58 saniyelik 100 metre dünya rekorunu kırarken ortalama 10.44 m/s hıza ulaşmıştı. Unitree H1 sergilediği bu performansla Bolt'un rekoruna oldukça yaklaşmış durumda.  

BAŞSIZ KOŞUCU GÜNDEM OLDU

Yaklaşık 62 kg ağırlığa ve 0.8 metre bacak boyuna sahip olan H1'in henüz bir kafasının olmaması sosyal medyada eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi. Ancak bu başsız tasarım, robotun sergilediği muazzam fiziksel yeteneklerin yanında yalnızca küçük bir detay olarak kalıyor.

Unitree Robotics CEO'su Wang Xingxing gelecek için oldukça umut verici bir tablo çiziyor. Xingxing'e göre insansı robotların 2026 yılının ortalarında Usain Bolt'un 100 metre rekorunu tarihe gömme ihtimali oldukça yüksek. Uzmanlar önümüzdeki bir yıl içinde bir robotun insan rekorunu geçmesinin büyük bir pazarlama etkisi yaratacağını belirtiyor.

