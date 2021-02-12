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Gündem Rekor cezaya, rekor karar! Bakın kaç sayfa tuttu
Gündem

Rekor cezaya, rekor karar! Bakın kaç sayfa tuttu

Adnan Oktar organize suç örgütü, İstanbul 30'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve rekor hapis cezasına mahkum edildi. 800 sayfalık kararın gerekçesi de 11 bin 218 sayfa oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:32:00 -
Rekor cezaya, rekor karar! Bakın kaç sayfa tuttu

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik mahkumiyet kararının gerekçesi açıklandı. Mahkeme heyeti gerekçesinde, Oktar'ın silahlı suç örgütü üyelerine kendisinin mehdi olduğuna inandırmaya çalışarak, örgütteki tek otorite haline geldiğini vurguladı.

Adnan Oktar organize suç örgütü, İstanbul 30'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve rekor hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme heyeti kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli karar 11 bin 218 sayfa

800 sayfalık kararın gerekçesi de 11 bin 218 sayfa oldu.

Adnan Oktar; casusluk, FETÖ'ye yardım, cinsel istismar ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi gibi 10 ayrı suçtan ceza aldı.

Gerekçeli kararda, Oktar'ın sözde mehdiliğine ilişkin tespitler de yer aldı.

"Üyelerinin dini ve manevi anlamdaki zaaflarını kullandı. Mehdiyet meselesini örgüt üyelerinin üzerinde baskı aracı olarak kullandı. Böylece hakimiyet kurarak, örgüt içinde kendisinin sorgulanmasını, eleştirilmesini engelledi. Kendisini örgütteki tek otorite haline getirdi."

Gemi kazasını sözde mehdiliği ile ilişkilendirdi

15 Kasım 1979 tarihinde İstanbul Boğazı'nda Independenta adlı gemi kaza yapmıştı. Oktar'ın bu kazayı, sözde mehdiliği ile nasıl ilişkilendirmeye çalıştığı da anlatıldı.

"Gemi tankeri kazası yaşanmasının "mehdinin zuhur alameti" olduğuna inandı. Olayları değerlendirerek, mehdiyet inancını örgüt üyelerine kanıksatmaya çalıştı."

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik dava 11 Ocak'ta karara bağlandı. Oktar'ın da dahil olduğu 14 örgüt yöneticisine, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

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