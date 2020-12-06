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Gündem Reklâmda çocuk istismarına son
Gündem

Reklâmda çocuk istismarına son

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:05:00 -
Reklâmda çocuk istismarına son

 Yeni Akit  Ankara 

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi. Bakanlığın başvurusunun akabinde Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.


Yeni Akit Gazetesi
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