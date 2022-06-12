Rekabet ortamı dijital dünyaya taşındı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, teknolojide yaşanan hızlı değişimin gayrimenkul sektörünü de etkilediğini belirtti.
Baran, sektörde rekabetin dijital dünyaya taşındığını söyledi. ATO’nun ‘Metaverse’ün Gayrimenkul Sektörü Üzerindeki Etkileri’ konulu toplantıda konuşan Baran, sanal dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip edeceklerini de dile getirdi. Baran, “Metaverse, kripto paralarla arsa ticaretinin yapılmasına imkân veriyor, “Burada Türkiye’de 30 bin, İstanbul’da 15 bini aşkın parselin satıldığı söyleniyor. Hatta gelecek yıllarda daha çok parselin satılacağı tahmin ediliyor” dedi.