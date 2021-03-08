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Ekonomi Rekabet Kurumu’nun tüketici refahına katkısı 10 milyar lirayı aştı
Ekonomi

Rekabet Kurumu’nun tüketici refahına katkısı 10 milyar lirayı aştı

Rekabet Kurumu’nun 2019 ve 2020’de tüketici refahına sağladığı fayda yıllık ortalama 5.27 milyar lira, toplamda ise 10.55 milyar lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:56:00 -
Rekabet Kurumu’nun tüketici refahına katkısı 10 milyar lirayı aştı

Tüketici faydasına en büyük katkıyı kartel ve benzer nitelikli anlaşmalara müdahaleler sundu. OECD metodolojisine göre hesaplanan tahmini yıllık ortalama tüketici faydası, Rekabet Kurumu’nun 2019 ve 2020’deki ortalama bütçe giderlerinin yaklaşık 44 katına ulaştı. 2 yıllık dönemde kartellere yönelik alınan kararlardan 4.68 milyar lira, hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında alınan kararlardan 226 milyon lira ve birleşme ile devralma işlemlerinden 365 milyon liralık yıllık ortalama yarar sağlandığı tahmin edildi.

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