Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satış konusunda perakendecilerin şikayetçi olup olamayacağına ilişkin, "Şikayet başvurusunda bulunabilirler ancak fiyatlar normale döndüğünde süreç devam edecektir" dedi. IHAAW112607-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satış konusunda perakendecilerin şikayetçi olup olamayacağına ilişkin, "Şikayet başvurusunda bulunabilirler ancak fiyatlar normale döndüğünde süreç devam edecektir" dedi.

IHAAW112607-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satış konusunda perakendecilerin şikayetçi olup olamayacağına ilişkin, "Şikayet başvurusunda bulunabilirler ancak fiyatlar normale döndüğünde süreç devam edecektir" dedi.25.02.2019 11:26:07TSINNNN

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