Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili, "Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor" dedi.
IHAAW110933-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili, "Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor" dedi.25 Şubat 2019 Pazartesi 11:14
IHAAW110933-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili, "Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor" dedi.25.02.2019 11:09:33TSINNNN
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