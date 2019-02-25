Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018’den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" dedi. IHAAW110941-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018’den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" dedi.

IHAAW110941-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018’den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" dedi.25.02.2019 11:09:41TSINNNN

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