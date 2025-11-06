Rekabet Kurulu’ndan Ferrero’ya 2025 ayarı

Rekabet Kurumu, Ferrero'nun fındık alım miktarının revize edilmesine ilişkin talebini bugün görüştü ve kararını açıkladı.

Rekabet Kurulu, Ferrero’nun Türkiye fındık piyasasındaki rekabetçi dengeye ilişkin taahhütlerinde 2025 yılına özgü değişikliğe gitti. Kurul, şirketin Eylül–Aralık döneminde asgari 45 bin ton kabuklu fındık alım yükümlülüğünü, bu yıl yaşanan rekolte düşüşü ve kalite sorunları gerekçesiyle 30 bin tona düşürdü.

Söz konusu revizyon yalnızca 2025 yılı için geçerli olacak. Rekabet Kurulu, değişikliğin sınırlı ve geçici nitelikte olduğunu, piyasa dengesini korurken üreticilerin mağduriyetini önlemeyi ve sektör istikrarını desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

Diğer taahhütler yürürlükte

Kurulun 7 Mart 2024 tarihli kararıyla bağlayıcılık kazanan ve 2024–2026 dönemini kapsayan taahhütler kapsamında Ferrero’nun; müdahale referans fiyatının altında fındık alımı yapmama, sezonda 100 bin ton kabuklu fındık alımını aşmama ve her yıl Eylül–Aralık döneminde asgari alım yapma yükümlülükleri aynen devam edecek.

Günlük para cezası riski

Kurul, revize edilen veya mevcut taahhütlerden herhangi birine uyulmaması halinde Ferrero’ya, yükümlülüklerin ihlal edildiği her gün için idari para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında öngörülen bu yaptırım, taahhüt süresince ihlalin devam etmesi halinde cezanın artmasına neden olabilecek. Kurul, bu mekanizmanın taahhüt yoluyla soruşturmasını sonlandıran teşebbüslerin yükümlülüklerine sadık kalmasını sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Revize kararın sektöre etkisi

Rekolte ve kalite kayıpları nedeniyle yapılan bu sınırlı ve geçici revizyon, Rekabet Kuruluna göre piyasadaki rekabetçi dengeyi korurken, üreticilerin mağduriyetini önlemeyi ve sektörün istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurulu, 2024 yılı başında Ferrero’nun Türkiye fındık piyasasındaki alım politikalarının rekabeti bozabileceği yönündeki endişeler üzerine bir inceleme yürütmüş; şirketin sunduğu taahhütleri kabul ederek soruşturmayı bu kapsamda sonlandırmıştı.