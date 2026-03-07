Dünyanın en çok altın alan ülkesinden savaş hamlesi! 80 tonluk rezervi apar topar satışa çıkartacaklar

Dünya Altın Konseyi verilerine göre son yılların en büyük alıcısı olan Polonya, Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girilirken savunma bütçesini finanse etmek için 80 ton altınını satmaya hazırlanıyor. Polonya Merkez Bankası (NBP), yaklaşık 13 milyar dolar değerindeki bu kesintiyle ordunun modernizasyonunu hızlandırmayı ve doğu sınırındaki güvenlik risklerine karşı devasa bir askeri yatırım paketi oluşturmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı onayıyla hayata geçmesi beklenen plan, NATO içindeki dengelerin değiştiği bir dönemde Polonya'nın savunma harcamalarını iki katına çıkarma stratejisinin en kritik ayağını oluşturuyor.