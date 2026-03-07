  • İSTANBUL
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Dünyanın en çok altın alan ülkesinden savaş hamlesi! 80 tonluk rezervi apar topar satışa çıkartacaklar
Giriş Tarihi:

Dünyanın en çok altın alan ülkesinden savaş hamlesi! 80 tonluk rezervi apar topar satışa çıkartacaklar

Dünya Altın Konseyi verilerine göre son yılların en büyük alıcısı olan Polonya, Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girilirken savunma bütçesini finanse etmek için 80 ton altınını satmaya hazırlanıyor. Polonya Merkez Bankası (NBP), yaklaşık 13 milyar dolar değerindeki bu kesintiyle ordunun modernizasyonunu hızlandırmayı ve doğu sınırındaki güvenlik risklerine karşı devasa bir askeri yatırım paketi oluşturmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı onayıyla hayata geçmesi beklenen plan, NATO içindeki dengelerin değiştiği bir dönemde Polonya'nın savunma harcamalarını iki katına çıkarma stratejisinin en kritik ayağını oluşturuyor.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'nın merkez bankası geçen yıl net altın alımını bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 102 tona çıkararak üst üste ikinci yılda da dünyada bu alanda zirvede yer aldı.

Altın rezervi 550 tona ulaşan Polonya Merkez Bankası (NBP), öyle ki Avrupa Merkez Bankası'nı (WCB) dahi geride bıraktı. Polonya, şimdi savunma harcamasını iki katına çıkartmak için altın rezervini bozdurmak üzere.

Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girilirken ve NATO içindeki dengeler değişirken, ülkenin doğu sınırındaki güvenlik riskleri içindeki Polonya, büyük bir askeri savunma adımını uygulamaya alıyor. Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapiński, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrock'nin de onayını alarak ülkenin altın rezervlerinin bir kısmının satarak kaynak oluşturmak için bir plan hazırladı.

ABD'nin karşı çıktığı Avrupa Birliği'nin 174 milyar dolarlık silah finansmanı kredi programına alternatif bir çözüm arayan Polonya altın satışından elde edeceği kaynağı, savunma bütçesini önemli ölçüde artırmak için kullanılmayı hedefliyor.

ABD medyasına konuşan kaynaklara göre Glapiński, Polonya Merkez Bankası'nın yaklaşık 550 tonluk altın rezervinin 13 milyar dolarlık (48 milyar zloty) kesimini satmayı planlıyor. Polonya'nın 13 milyar dolarlık altın satışı planı kapsamında 2,55 milyon ons, yani yaklaşık 79 tonluk altın satışı yapacağı tahmin ediliyor.

Polonya Merkez Bankası'nın yaklaşık 550 tonluk altın rezervi bulunduğu göz önüne alındığında, söz konusu tutar rezervlerin yaklaşık yüzde 14-15'ine karşılık geliyor.

NBP, elde ettiği kar sonrasında bu altınların yeniden satın almayı da hedefliyor. Polonya Cumhurbaşkanına göre planın toplam büyüklüğünün zamanla yaklaşık 50 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

