Açlık hissini bitiren 10 altın dokunuş! Uzmanından Ramazan'da daha enerjik olmanın formülü

Açlık hissini bitiren 10 altın dokunuş! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez iftarda ve sahurda daha enerjik olmanın formülünü verdi... 1- ISPANAKTAKİ MÜTHİŞ GİZEM Oruç tutarken haftada 2 kere ıspanak yemeği sofranızda bulunsun. Ispanak demir açısından en zengin bitkisel besin olarak bilinir. Aslında yeşil yapraklı sebzeler, brokoli kadar hem olmayan yani bitkisel demir depolarını doldurmaz. Ayrıca okzalat açısından çok zengin olan ıspanak, bu anti-besin bileşeni sebebiyle de bağırsaklarda demirin emiliminin daha azalmasına sebep olur. Çocuklara, ergenlere bu sebeple ıspanağı kıymalı yedirmek daha doğrudur.