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Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan 3 teşebbüse soruşturma
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan 3 teşebbüse soruşturma

Yeniakit Publisher
2024-02-02 12:13:00 -
Rekabet Kurulu'ndan 3 teşebbüse soruşturma

Rekabet Kurulu, Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar, Gazi Kimya ve Rectus Medikal'e yönelik, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ihlali iddialarıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar, Gazi Kimya ve Rectus Medikal'e yönelik, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ihlali iddialarıyla soruşturma başlattı.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddia edilen teşebbüslerle ilgili yapılan ön araştırmaların ardından alınan kararla soruşturma süreci resmiyet kazandı.

Rekabet Kurumu, söz konusu teşebbüslerin rekabeti ihlal edip etmediklerini araştıracak. Şu aşamada alınan kararlar, soruşturma başlatıldığı anlamına geliyor ve ilerleyen süreçte teşebbüslerin savunmaları, deliller ve rekabet ihlaliyle ilgili bulgular değerlendirilecek.

Rekabet Kurulu'nun bu tür soruşturmalarıyla piyasada sağlıklı rekabet ortamının korunması amaçlanıyor. (İLKHA)
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