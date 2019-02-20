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Rekabet Kurulu kararları

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Bazı birleşme ve devralma işlemlerine Rekabet Kurulunca izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Ak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Gürsüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Progıda Gıda ve Yan Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait bazı üretim tesislerini devralması işlemi onaylandı.

AGT Food and Ingredients Inc.'nin kontrolünün Fairfax Financial Holdings Limited veya iştirakleri tarafından devralınmasına izin verildi.

Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Goldman Sachs Group, Inc.'nin kontrolünde bulunan GLQ Holdings Ltd, Amer Sports Oyj'nin tedavüldeki tüm hisse senetlerinin de ANTA Sports Products Limited ve FountainVest China Capital Partners GP3 Ltd. tarafından devralınması işlemlerinin onaylanması hükme bağlandı.

JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret AŞ, Prestij Tütün Sanayi ve Ticaret AŞ ve İsmet Çakın arasında akdedilen "çerçeve anlaşma"ya bireysel muafiyet tanındı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
  1. Rekabet Kurumu

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