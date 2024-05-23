Rekabet kızışıyor! Yerli üretim OPPO Türkiye'de

OPPO Reno 11F 5G ile OPPO Türkiye pazarına bomba gibi döndü. Çinli teknoloji devi OPPO, 2021 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesindeki fabrikasında telefon üretimine başlamış, ancak daha sonra bu üretimi durdurmuştu. Şimdi ise OPPO, yerli şirket AGM ile iş birliği yaparak aynı fabrikada yerli telefon üretimine yeniden başladı. Bu kapsamda, OPPO’nun Türkiye’de ürettiği ilk yerli telefon olan OPPO Reno 11F 5G, ön siparişe açıldı.

OPPO Reno 11F 5G, 6.7 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile geliyor. Parmak izi okuyucu ekranın altında bulunuyor. Şık tasarımı ve özel renk seçenekleriyle de dikkat çeken cihazın arkasında üçlü kamera sistemine yer verilmiş. 64 MP ana kamera, 112 derece açılı geniş açı kamerası ve 2 MP makro kamera bu üçlü kamera adasında yer alıyor. Ön kısımda ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Donanım tarafında gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan Reno 11F 5G, günlük işleriniz için ihtiyacınız olandan bile çok güce sahip. Bu yonga setine, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Bu sayede arka plandaki uygulamaları uzun süre kullanabiliyor ve sayısız medyayı cihazınızda bulundurabiliyorsunuz. OPPO Reno 11F 5G Türkiye fiyatı, 256 GB depolama kapasitesi için 18.999 TL olarak ön siparişe açıldı. Ön sipariş dönemi 28 Mayıs’ta sona erecek ve sevkiyatlar başlayacak.

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OPPO RENO 11F 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tasarım: 161.1 x 74.7 x 7.5 mm, 177 gram, IP65 Sertifikası

Ekran: 6.7 inç, AMOLED, FHD+, 1 Milyar renk, HDR10+, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Mediatek Dimensity 7050

RAM/Depolama: 8GB / 256GB

Kamera: 64MP + 8MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

HEDİYE ÇEKİ FIRSATI

OPPO, ön sipariş dönemine özel kampanya başlattı. 22-27 Mayıs tarihlerinde Hepsiburada’dan ön sipariş veren müşterilere 2.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki fırsatı sunacak.