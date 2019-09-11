"Rejim güçleri İdlib'de sivil altyapıyı hedef aldı"

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Esed rejimi yanlısı grupların kara ve hava saldırılarıyla İdlib'de sivillerin hayatta kalması için gerekli hastaneler, marketler, okullar ve tarım kaynakları gibi temel altyapıyı tahrip ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren "Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu" başlıklı Eylül 2019 raporunu yayınlandı.

Raporda, Suriye'de yaşanan savaş durumunun sivillerin yaşamını etkilemeye devam ettiği ve iç savaşın başlangıcından bu yana 13 milyon Suriyelinin yerinden edildiği notu paylaşıldı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatına rağmen, rejim yanlısı güçlerin İdlib, Lazkiye, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyinde kara ve hava saldırılarını artırdığına dikkat çekildi. Bu saldırılarda sivillerin hayatta kalması için gereken temel altyapının hedef alındığı ve tahrip edildiği vurgulandı.

Söz konusu raporda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü YPG/PKK'nın ismini kullandığı SDG'nin Deyrizor'a bağlı köy ve beldelerde geniş çaplı tahribata neden olduğu ve yüzlerce sivilin yerinden edilmesine yol açtığı tespit edildiği bildirildi. Özellikle Bagoz ilçesinde yoğunlaşan bombardıman kaçan on binlerce insanın, insani kaynakları yetersiz olanHol kapmında alıkonulduğu belirtildi.

- YPG/PKK binlerce çocuğu Hol kampında alıkoyuyor

Raporda ayrıca, SDG'nin 12 yaşın üzerinde binlerce çocuğu, DEAŞ mensubu olduğundan şüphelenilen yetişkinlerle, "işkence ve insanlık dışı davranışa yol açabilecek şartlarda" hücre hapsinde tuttuğunun altı çizildi.

BM Suriye Soruşturma Komisyonu raporunda, YPG/PKK'nın işgalindeki Hol kapmında çoğu 12 yaş altı çocuk ve kadından oluşan 70 bin insanın "insanlık dışı" ve "acınacak durumda" şartlarda tutuldukları vurgulandı.

Raporda, özellikle çocukların korumasız kaldığı vurgulanırken, bugüne kadar 390 çocuğun gıdasızlık ve enfeksiyondan hayatını kaybettiği kaydedildi.

BM raporunda, Hol kampında kalan 3 bin 500 çocuğun büyük kısmının doğum belgesinin olmaması nedeniyle "vatansız" ve ailelerinden ayrı kalma tehdidiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

- Rejim'in kontrol ettiği bölgelerde keyfi tutuklamalar devam ediyor

Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelere geri dönen insanlar da aralarında olmak üzere sivillerin rejim tarafından keyfi olarak tutuklandıklarına dikkat çekilen raporda, hukuksuz tutuklama ve kaybolma vakalarının yeniden ortaya çıktığının altı çizildi. Rejim bölgelerinde yaşayan yüzlerce ailenin, kaybolan yakınlarının ölüm haberini aldıkları belirtildi.

Sivil halkın korunmasına yönelik tavsiyeler içeren söz konusu BM raporunun 17 Eylül 2019'da İnsan Hakları Konseyinin 42. oturumunda sunulacağı kaydedildi.











