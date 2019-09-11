0553 313 94 23

"Rejim güçleri İdlib'de sivil altyapıyı hedef aldı"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu Esed rejimi yanlısı grupların hastane, okul, tarım kaynakları ve marketleri hedef aldığını belirtti

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:07
"Rejim güçleri İdlib'de sivil altyapıyı hedef aldı"

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Esed rejimi yanlısı grupların kara ve hava saldırılarıyla İdlib'de sivillerin hayatta kalması için gerekli hastaneler, marketler, okullar ve tarım kaynakları gibi temel altyapıyı tahrip ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren "Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu" başlıklı Eylül 2019 raporunu yayınlandı.

Raporda, Suriye'de yaşanan savaş durumunun sivillerin yaşamını etkilemeye devam ettiği ve iç savaşın başlangıcından bu yana 13 milyon Suriyelinin yerinden edildiği notu paylaşıldı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatına rağmen, rejim yanlısı güçlerin İdlib, Lazkiye, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyinde kara ve hava saldırılarını artırdığına dikkat çekildi. Bu saldırılarda sivillerin hayatta kalması için gereken temel altyapının hedef alındığı ve tahrip edildiği vurgulandı.

Söz konusu raporda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü YPG/PKK'nın ismini kullandığı SDG'nin Deyrizor'a bağlı köy ve beldelerde geniş çaplı tahribata neden olduğu ve yüzlerce sivilin yerinden edilmesine yol açtığı tespit edildiği bildirildi. Özellikle Bagoz ilçesinde yoğunlaşan bombardıman kaçan on binlerce insanın, insani kaynakları yetersiz olanHol kapmında alıkonulduğu belirtildi.

- YPG/PKK binlerce çocuğu Hol kampında alıkoyuyor

Raporda ayrıca, SDG'nin 12 yaşın üzerinde binlerce çocuğu, DEAŞ mensubu olduğundan şüphelenilen yetişkinlerle, "işkence ve insanlık dışı davranışa yol açabilecek şartlarda" hücre hapsinde tuttuğunun altı çizildi.

BM Suriye Soruşturma Komisyonu raporunda, YPG/PKK'nın işgalindeki Hol kapmında çoğu 12 yaş altı çocuk ve kadından oluşan 70 bin insanın "insanlık dışı" ve "acınacak durumda" şartlarda tutuldukları vurgulandı.

Raporda, özellikle çocukların korumasız kaldığı vurgulanırken, bugüne kadar 390 çocuğun gıdasızlık ve enfeksiyondan hayatını kaybettiği kaydedildi.

BM raporunda, Hol kampında kalan 3 bin 500 çocuğun büyük kısmının doğum belgesinin olmaması nedeniyle "vatansız" ve ailelerinden ayrı kalma tehdidiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

- Rejim'in kontrol ettiği bölgelerde keyfi tutuklamalar devam ediyor

Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelere geri dönen insanlar da aralarında olmak üzere sivillerin rejim tarafından keyfi olarak tutuklandıklarına dikkat çekilen raporda, hukuksuz tutuklama ve kaybolma vakalarının yeniden ortaya çıktığının altı çizildi. Rejim bölgelerinde yaşayan yüzlerce ailenin, kaybolan yakınlarının ölüm haberini aldıkları belirtildi.

Sivil halkın korunmasına yönelik tavsiyeler içeren söz konusu BM raporunun 17 Eylül 2019'da İnsan Hakları Konseyinin 42. oturumunda sunulacağı kaydedildi.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:07
  1. Birleşmiş Milletler Suriye Soruşturma Komisyonu
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi
    1. ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi
    2. Selzede vatandaşlara İnegöl esnafından..
    3. Ünal Aysal’a icra şoku
    4. Kaymakam ve başkandan iş birliği..
    5. DAKA İran masasından yeni yayın: şehir..
    6. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek?..
    7. GAP idaresi ile belediye arasında yeni..
    8. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    9. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    10. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    11. Bulancak İskelesi’nde intihar
    12. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    13. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    14. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    15. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    16. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    17. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    18. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    19. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    20. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    21. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    22. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    23. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    24. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    25. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    26. TCMB döviz kurları
    27. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    28. Kartal'da market soygunu!
    29. Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
    30. Yozgatlılar Federasyonu’ndan Başkan..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...