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Dünya Reisi'nin ölümünü beklemişler! İran yardım istemiş ABD reddetmiş!
Dünya

Reisi'nin ölümünü beklemişler! İran yardım istemiş ABD reddetmiş!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:46:00 -
Reisi'nin ölümünü beklemişler! İran yardım istemiş ABD reddetmiş!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran'ın kendilerinden Reisi'nin öldüğü helikopter kazası için yardım istediğini açıkladı.

ABD, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için İran’ın kendilerinden yardım istediğini açıkladı.

ABD İran'a yardım etmedi!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama İran hükümeti bizden yardım istedi" ifadelerini kullanarak, ABD'nin "büyük ölçüde lojistik nedenlerle" yardım edemediğini aktardı.

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