Reina şüphelisinden flaş ifadeler: Biz Çeçenler Türkleri severiz

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen saldırının faili Abdülgadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen ve Adana'da şüphelinin, emniyet ifadesinde Türkiye'de esnaflık yaptığı belirterek hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Adana'da düzenlenen terör operasyonunda yakalanan şüpheli A.G.'nin, emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, esnaf olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. A.G.'nin, Adana'dan İstanbul'a, buradan da Avrupa'ya gitmeyi planladığı belirtildi.

"Biz Çeçenler Türkleri severiz"

Şüphelinin tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede,"Reina eğlence merkezine Abdulkadir Marsharipov tarafından saldırılması olayına ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur, böyle bir şahsı tanımıyorum. Söz konusu şahsın Başakşehir'deki ikametinde nasıl ve ne şekilde parmak izimin çıktığını bilmiyorum. DAEŞ veya El Kaide örgütü üyesi değilim. Türkiye'ye geliş amacım İngiltere veya başka bir Avrupa ülkesine gitmekti. Türkiye´de herhangi bir saldırı yapmak amacım yoktu. Türkiye´de kaldığım sürelerde araç satışı ve bebek tekstili ürünleri satışıyla ilgili ticari faaliyetler yürüttüm. Üzerimde bulunan fotoğraflar terör örgütü üyesi olduğumu göstermez. Biz Çeçenler Türkleri severiz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Parmak izleri ona ait

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle yakalanan şüphelinin yapılan incelemesinde Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G. olduğu ve Reina saldırısının faili Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin şüpheliye ait olduğu belirlenmişti.