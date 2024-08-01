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Gündem Rehin aldığı anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'den oğlu hakkında açıklama
Gündem

Rehin aldığı anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'den oğlu hakkında açıklama

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:06:00 -
Rehin aldığı anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'den oğlu hakkında açıklama

Ankara'da rehin aldığı anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener'in psikolojik rahatsızlıkları olduğunu belirten eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, “Oğlum anneannesini çok severdi. Zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı” dedi.

Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından oğlu Bedirhan Şener’in anneannesi Leyla Çetiner’i öldürmesine ilişkin açıklama yaptı. Şener, dün meydana gelen olayın aileyi derinden sarstığını belirtti. Açıklamasında oğlu Bedirhan’ın bazı sorunların yanı sıra uzun süre işsiz kalması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Şener, “Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

"Oğlum anneannesini çok severdi”

Sağlık durumunun iyi olmadığı ve telefon çağrılarına cevap vermediği gerekçesinden dolayı eşi Berrin Şener ve kayınvalidesi Leyla Çetiner ile oğlunun dairesine gittiklerini kaydeden Şener, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar. O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi. Zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz.”

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