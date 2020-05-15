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Rehavet 2. Dalgaya davetiye çıkarır

Koronavirüsle mücadele kapsamında, zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın, maskesiz dolaşmanın ve kalabalık ortamlara girmenin büyük risk oluşturacağını belirten uzmanlar, “Tedbirleri dikkate almazsak, ikinci virüs dalgası bizi de vurabilir” uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:29:00 - 2020-05-15 09:55:36
Rehavet 2. Dalgaya davetiye çıkarır

Havaların ısınmasıyla sokağa fırlayan vatandaşlar, virüsle mücadeleyi sekteye uğratıyor. Kent merkezlerindeki insan trafiğinin artması, AVM’ler önünde kuyrukların oluşmasına dikkati çeken uzmanlar, “Tedbirleri dikkate almazsak, Türkiye’de de ikinci dalga ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu.

Vvirüsle mücadelede elde edilen başarılı grafik, rehavet yüzünden heba olma riskiyle karşı karşıya. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ve havaların ısınmasıyla kendini sokağa atan vatandaşlar, hem canlarını hiçe sayıyor hem de virüsle mücadelede gelinen noktayı geriye götürüyor. Şehir merkezlerindeki insan trafiğinin artması, vatandaşların pazar yerlerine akın etmesi, AVM’ler önünde kuyrukların oluşması, yanlış maske kullanımı ve İstanbul’daki toplu ulaşımın yetersizliği Türkiye’yi adım adım uçuruma sürüklüyor. Güzel havayı fırsat bilip kendilerini sokağa atan vatandaşların, maske-sosyal mesafe gibi hayati tedbirleri ihmal etmesi; endişeleri de beraberinde getiriyor.

AVM’ye sadece ihtiyaçlar için

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, rehavete kapılmadan hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini söyledi. Uyarılarda bulunan Yamanel, şunları söyledi: “Artık önümüzdeki yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı var. Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyene dikkat etmek. Aşı bulununcaya kadar bu önemli. AVM’ye sadece ihtiyaçlar için gidilmeli. Hemen alıp çıkacaksınız. Hayati bir mesele olduğu için dışarıda fazla oyalanmamalıyız. Dışarıda işi olmayanın mutlaka evde kalması lazım ki izole olsun ve virüsten uzak kalsın. Yoksa bu tedbirlere uymazsak daha çok vakamız olacak.”

Yeni bir yaşam tarzına geçtik

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur de, şunları dile getirdi: “Türkiye, salgın ile mücadele kapsamında iyi bir noktada. Normalleşme sürecine giriş yaptık ama bu virüsün bittiği anlamına gelmiyor. Bir tedavi yöntemi bulununa kadar vatandaşların tedbirleri uygulamaya devam etmesi gerekiyor. Her ne kadar salgın kontrol altına alınsa bile artık bizim yeni bir yaşam tarzına geçmemiz gerektiğini kavramamız lazım. Temizlik ve sosyal mesafe gibi ilkeleri hiçbir zaman unutmamız büyük önem taşıyor. Kalabalıktan uzak durmamız gerekiyor. AVM’lere amaçsızca yüklenmek, gelişi güzel şekilde sokaklarda yürümek, plaja akın etmeler, Türkiye’yi yeni salgın dalgalarına maruz bırakabilir. Salgın devam ediyor, uzun süre de hayatımızda olacak. Biz bundan dolayı tedbirlerden hiçbir şekilde vazgeçmemeliyiz.”

Bir anda tersine dönebilir

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise, “Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok kritik bir sürece girdi. Tüm dünyanın imrendiği başarı, bir anda tersine dönebilir. Kademeli normalleşmeyi, bitmiş bir aşama gibi görmemeliyiz” ifadeleri kullandı. İstanbul’daki toplu ulaşımın yetersizliğine de dikkati çeken Sofuoğlu, şunları kaydetti: “Salgının bitmesini isteyenler kadar yayılmasına çanak tutanlar da var. Tüm uyarılara rağmen sefer sayılarını azaltırsanız vatandaşı nasıl koruyabilirsiniz. Şu an marketlere maskesiz giremiyoruz. İleri de çipsiz bazı yerlere giremeyeceğiz. Türkiye’de İmamoğlu gibileri getirecekler. İmamoğlu gibilerine istediklerini yaptırırlar. Bu adam bir ajanda ile kenti yönetiyor.”

Yeni Akit Gazetesi

 

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Yorumlar

FAKIR MENDEBUR

DalgA mi :) hergün ise gelip giden biri olarak Benim sokakta gördüğüm tsunaminin geldiği.
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