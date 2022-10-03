Reha Muhtar'dan ortalığı karıştıracak Tamer Karadağlı iddiası!

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur geçtiğimiz hafta kızı Mina'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla ünlü haber spikerine 'velayet davası' açmış ve kazanmıştı. Mahkeme 13 yaşındaki Mina'nın veleyatini anne Uğur'a verirken, Reha Muhtar'a ise 2 ay süre ile kızı Mina'ya yaklaşmama cezası vermişti. Şiddet iddialarını reddeden Reha Muhtar'ın gizli ses kaydını sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Uğur'a eski kocasından karşı hamle gecikmedi. 63 yaşındaki ünlü televizyouncu ortalığı karıştıracak bir Tamer Karadağlı iddiası ortaya attı. İşte Deniz Uğur-Reha Muhtar arasında yaşananlar ve Tamer Karadağlı iddiası...

Şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında dünyaevine girmiş, çift 2 yılın ardından 2009 senesinde anlaşamayarak boşanmıştı. Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında iki çocuğu olmuştu. Deniz Uğur geçtiğimiz hafta eski eşi Reha Muhtar'a çocuklarına şiddet uyguluyor iddiasıyla velayet davası açmış ve kazanmıştı. Mahkeme ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar vermişti.

Ses kayıtlarını ifşaladı: "Acı çeken kızımın sesi"

Açtığı velayet davasını kazanan Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın şiddet uyguladığı iddia ettiği ses kayıtlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Anne Uğur, "Acı çeken kızımın sesi" diyerek paylaştığı ses kaydının altında, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" notunu düşmüştü.

"5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?”

Reha Muhtar ortaya çıkan ses kayıtlarının ardından olayı doğrularken, kızları Mina'nın uyuşturucudan komaya giren biriyle konuştuğunu ve bu nedenle "5 dakika" diye bağırdığını ifade ederek, tüm amacının kızını korumak olduğunu dile getirdi. Reha Muhtar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” ifadelerini kullanmıştı.

Reha Muhtar'dan ortalığı karıştıracak Tamer Karadağlı iddiası!

Yaşanan olayların ve yapılan çarpıcı açıklamarın ardından Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ve ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı. Ünlü televizyoncu, Tamer Karadağlı'nın Seren Serengil'i arayarak "Reha Muhtar'a destek verme" dediğini iddia etti. Bunun yanı sıra Muhtar, Tamer Karadağlı'ya "Senin yıllardır Deniz Uğur ile bağlantın nedir?" diye sordu. Bu iddia karşısında Tamer Karadağlı'nın ne diyeceği merak konusu oldu.

Deniz Uğur ve Tamer Karadağlı olayı nedir?

Deniz Uğur'un, 2004-2006 yılları arasında rol aldığı Yağmur Zamanı dizisinde partneri Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem Arzu Balkan ile evli olan Karadağlı bu iddiaları yalanlasa da, Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı olaydan kısa süre sonra boşanmıştı.

İşte Reha Muhtar'ın ortalığı karıştıracak o paylaşımı: