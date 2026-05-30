Reha Muhtar'dan kötü haber geldi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan gazeteci Reha Muhtar, önceki gün aniden rahatsızlanması üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda ünlü gazeteciye kalp yetmezliği teşhisi konuldu.
Kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtilen Muhtar'ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.