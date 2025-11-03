  • İSTANBUL
Gündem Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik
Gündem

Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda X-ray cihazında ayrıcalık isteyip tartışma çıkaran Reha Muhtar’a adeta ders niteliğinde bir olay yaşandı. Afyonkarahisar’da yaya yoluna park eden bir polis memuruna, İl Emniyet Müdürü’nün talimatıyla trafik cezası kesildi. “Kanun uygulayıcı önce kendine uyar” diyen Müdür Erol, personeline örnek bir mesaj verdi.

İstanbul Havalimanı’nda güvenlik görevlileriyle tartışıp Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alınan Reha Muhtar’ın aksine, Afyonkarahisar’da kanun önünde herkesin eşit olduğunu gösteren örnek bir olay yaşandı.

Afyonkarahisar'da yanlışlıkla yaya yoluna park eden polis aracına İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla trafik cezası kesildi.

Kent merkezinde yaşayan bir vatandaşın Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının emniyet müdürlüğüne ulaştırması üzerine Erol, araç sürücüsü polis memuru hakkında işlem başlattı. Erol'un talimatıyla, yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazdırdı.

"TÜM PERSONELLERİMİZ TRAFİK LEVHALARINA UYACAK"

Yazılan cezanın ardından bilgisine başvurulan Erol, "Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri trafik kuralları, işaret ve levhalarına uyacak. Personelimiz vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacak" dedi.

