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Gündem Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! Herkesi şok etti
Gündem

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! Herkesi şok etti

Deniz Uğur'la evliliğinden olan çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde haberlerle gündeme gelen ve eski eşiyle mahkemelik olan bir dönemin ünlü spikeri Reha Muhtar, vasiyet paylaşımı yaptı. Küçük kızını darp ettiği iddialarının odağındaki isim Muhtar, yalısıyla ilgili isteğini sosyal medyadan duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:52:00 -
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! Herkesi şok etti

Bir dönemin ünlü habercisi Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile anlaşmazlıklar yaşıyor. Kızını darp ettiği öne sürülen Reha Muhtar ve Uğur mahkemelik olmuştu. 

 

İkizler mahkeme kararıyla ayrılmış ve Mina Muhtar'ın velayeti geçici olarak Deniz Uğur'a verilmişti.

Bu konuda sık sık paylaşımlar yapan bir dönemin ünlü sunucusu Reha Muhtar, şimdi de vasiyetiyle ilgili paylaşımıyla dikkat çekti.

Reha Muhtar paylaşımında "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. 

Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. 

Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" dedi.

 

 

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Yorumlar

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illuminti böyle buyurmuş! rezil olacaksın ol! emir büyük yerden!

Mahmut

Allah (C.C.)'ım her zaman büyük reha mıhtar,daha dur bakalım ahlar alınmaya başlasın hele,dünya ve ahiret ayri ayrı Rabbim bilir,ama spikerlik gibi değil
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