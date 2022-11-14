Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! Herkesi şok etti

Bir dönemin ünlü habercisi Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile anlaşmazlıklar yaşıyor. Kızını darp ettiği öne sürülen Reha Muhtar ve Uğur mahkemelik olmuştu.

İkizler mahkeme kararıyla ayrılmış ve Mina Muhtar'ın velayeti geçici olarak Deniz Uğur'a verilmişti.

Bu konuda sık sık paylaşımlar yapan bir dönemin ünlü sunucusu Reha Muhtar, şimdi de vasiyetiyle ilgili paylaşımıyla dikkat çekti.

Reha Muhtar paylaşımında "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var.

Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin.

Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" dedi.