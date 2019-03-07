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Regaip ne demektir, Regaip Kandili önemi nedir?

Ümmeti Muhammed 2019 yılında da mübarek üç aylara kan, göz yaşı ve savaşlar gölgesinde girdi. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayınına girmenin mutluğunu yaşayan Müslümanlar üç aylardan ilki olan Recep ayını karşılayan Regaib Kandilidir bu gece. Bu gece bağışlanmak isteyen, af ve mağfiret dilemek isteyen Müslümanlar, Yüce Rabbimiz’in izzet ve keremine mazhar olmak için bu geceyi ibadet, zihir, fikir, şükürle birlikte geçirecek. Peki Regaip ne demektir Regaip Kandili önemi nedir? Regaip gecesinde neler yapılmalı, hangi ibadetler gerçekleştirilmeli? Regaib Kandili namaz ve duası.

07 Mart 2019 Perşembe 16:01
Regaip ne demektir, Regaip Kandili önemi nedir?

Ümmeti Muhammed 2019 yılında da mübarek üç aylara kan, göz yaşı ve savaşlar gölgesinde girdi. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayınına girmenin mutluğunu yaşayan Müslümanlar üç aylardan ilki olan Recep ayını karşılayan Regaib Kandilidir bu gece. Bu gece bağışlanmak isteyen, af ve mağfiret dilemek isteyen Müslümanlar, Yüce Rabbimiz’in izzet ve keremine mazhar olmak için bu geceyi ibadet, zihir, fikir, şükürle birlikte geçirecek. Peki Regaip ne demektir Regaip Kandili önemi nedir? Regaip gecesinde neler yapılmalı, hangi ibadetler gerçekleştirilmeli? Regaib Kandili namaz ve duası.

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Regaib Kandili neler yapılmalı, nasıl değerlendirilmeli?

1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

18)  Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:01
  1. Regaib Kandili neler yapılmalı
  2. Regaip gecesi nasıl değerlendirilmeli?
  3. Regaip ne demektir
  4. Regaip Kandili önemi nedir?

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