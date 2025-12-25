Regaip Kandili duası var mı? Regaip Kandili duası oku

İslam aleminin büyük bir huşu ve heyecanla karşıladığı Regaip Kandili bu gece idrak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk müjdecisi kabul edilen bu mübarek gece; rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının aralandığı özel zaman dilimleri arasında yer alıyor. Kalplerin arınmak, duaların kabul olmak üzere semaya yöneldiği bu gecede, “Regaip Kandili’nde nasıl dua edilir?” ve “Hangi dualar okunur?” sorularının cevapları araştırılıyor.

Regaip Kandili’nin anlamı nedir?

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olarak idrak ediliyor. Kelime anlamı itibarıyla “rağbet edilen, arzulanan ve ihsan edilen” manasına gelen Regaip gecesi, kulun Allah’a yöneldiği, istek ve niyazlarını samimiyetle sunduğu müstesna bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda üç ayların başlangıcı ve Ramazan ayının manevi habercisi olarak görülüyor.

Regaip Kandili’nde nasıl dua edilir?

Bu mübarek gecede dua ederken belirli bir şekil veya zorunlu bir usul bulunmuyor. Ancak Müslümanlar, kalpten gelen samimi niyetlerle Allah’a yöneliyor. Günahlardan arınmak, af ve mağfiret dilemek, dünya ve ahiret saadeti için niyazda bulunmak Regaip Kandili’nde öne çıkan ibadetler arasında yer alıyor.

Regaip Kandili’nde okunacak en faziletli dua hangisi?

Regaip Kandili gecesinde Peygamber Efendimiz’in üç aylar için okuduğu dua, en çok okunan dualar arasında bulunuyor.

Arapça okunuşu:

“Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramazân.”

Türkçe anlamı:

“Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”

Seyyidül İstiğfar (Tövbe Duası) neden okunur?

Regaip Kandili’nde en çok okunan dualardan biri de Seyyidül İstiğfar’dır. Günahların affı için okunan bu dua, kulun acziyetini kabul ederek Rabbine yönelmesini ifade eder.

Arapça okunuşu:

“Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mesteda’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebû ü leke bi-ni’metike aleyye ve ebû ü bi zenbî fağfirlî fe innehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente.”

Türkçe anlamı:

“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Sana verdiğim sözde gücüm yettiğince durmaya çalışıyorum. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri itiraf eder, günahımı kabul ederim. Beni bağışla. Çünkü günahları Senden başka affedecek yoktur.”

Regaip Kandili’nde hangi sureler okunur?

Bu mübarek gecede Kur’an-ı Kerim okumak en faziletli ibadetler arasında yer alıyor. Regaip Kandili’nde özellikle şu surelerin okunması tavsiye ediliyor:

Yasin Suresi

Mülk (Tebareke) Suresi

Nebe (Amme) Suresi

İhlas, Felak ve Nas Sureleri