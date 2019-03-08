Regaip Kandili coşkusu! Camiler doldu taştı Üç ayların habercisi olan Regaib Kandili tüm yurtta büyük bir coşkuyla idrak edildi. Eller semaya açıldı yurdumuzun ve tüm İslam aleminin selameti için dualar edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla yurdun dört bir yanında Kuran-ı Kerimler okundu dualar edildi. Vatandaşlar camilere akın etti. Mübarek recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaib Kandili dün gece büyük bir coşkuyla idrak edildi. Regaib Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti. Mevlit programlarının ardından camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

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