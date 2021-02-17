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İSLAM Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu?
İSLAM

Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu?

Üç aylar 13 Şubat'ta başladı. Bu kutsal aylara birkaç hafta kala tüm İslam alemi de hazırlıklarına başladı. Bu mübarek gecede dua etmek, tövbe etmek ve gündüzünü oruç tutarak geçirmek oldukça faziletlidir. Regaib Kandili'nde Müslümanlar Allah'ın rahmet ve bağışına erişmek için ibadetlerini gerçekleştirecekler. Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 17:55:00 -
Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu?

Regaip Kandili Diyanet Takvimi 2021 takvimi ile 18 Şubat tarihinde idrak edilecek. Müminler kandil günlerinde bol bol ibadet eder. Peki, Regaib kandilinde oruç tutulur mu?

Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

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