18 maç oynanacak! UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Temsilcisi Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. İşte 18 maçın programı…
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarın 18 maç yapılacak.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde tamamı yarın oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya)
19.45 Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya)
19.45 Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç)
19.45 Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
19.45 Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.45 Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere)
22.00 Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş
22.00 Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya)
22.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika)
22.00 Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan)
22.00 Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya)
22.00 Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan)
22.00 Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya)
22.00 NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan)