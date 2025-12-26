Regaib Kandili’nde eller semaya açıldı! Dualarımız mazlumlar için

M. ASLI YILMAZ İSTANBUL

Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının aralandığı mübarek Regaib Kandili dua ve ibadetlerle idrak edildi. Akşam saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, namaz kılıp Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyerek ellerini semaya açtı. Dualarda başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalar için barış ve huzur temennileri dile getirilirken, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde tarihî camiler Regaib Kandili vesilesiyle yoğun ilgi gördü. Ayasofya Kebir Camii Şerifi’nde saf tutan binlerce vatandaş, kandilin manevî iklimini birlikte yaşadı. Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Eyüpsultan gibi selâtin camilerde de avlulara taşan cemaat, yatsı ve kandil programlarına büyük bir huşu içinde iştirak etti. Camilerde düzenlenen özel programlarda ilahiler okundu, vaazlar verildi ve Kandilin faziletine dair hatırlatmalarda bulunuldu. Kandil vesilesiyle yapılan ikramlar ve hayır faaliyetleriyle de toplumsal dayanışma güçlendi. Regaib Kandili’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle programlar sabah namazına kadar devam etti.