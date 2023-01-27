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Yerel Refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Yerel

Refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Burdur'da refüje devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye götürülürken ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:53:00 -
Refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İsmail Cücen (32), idaresindeki 15 KB 400 plakalı hafif ticari araç, Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyü yolunda katı atık bertaraf tesisi yakınında refüje devrilerek sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Cücen, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülürken ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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