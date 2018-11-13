Reflü ile mücadele sabır ve titizlik ister

Fiziksel ve psikolojik sebepler ile oluşabilen, bu hastalığı tetikleyen ve ilerlemesine yol açan ilk problem gün içinde yaşanılan stres, sıkıntı ve üzüntü olmaktadır.

Reflü rahatsızlığı, mide içerisinde bulunan mide asidinin, pankreas sıvısının ve mide öz sıvılarının uzun süre yemek borusuna temas etmesi sonucunda, yemek borusunun üzerinde bulunan koruyucu duvarın zarar görmesi ile oluşmaktadır. Reflü hastalığı ile mücadele eden kişilerin beslenmelerini düzenli olarak yapması ve reflü rahatsızlığını tetikleyen yiyeceklerden uzak durması gereklidir.

Nasıl Beslenmeli?

Reflü rahatsızlığı bulunan kişilerin özellikle bazı besinlerden uzak durması gereklidir. Bu yiyecekler reflüyü tetiklemekle birlikte hastalığın ilerlemesine de yol açabilmektedir. Düzenli beslenmek ve beslenme programına uymak ilk tedavi şeklidir.

Reflü hastalığı olan kişilerin acı, ekşi ve asitli yiyeceklerden uzak durmalıdır. Bu yiyecekler mide öz sıvısının ve asidinin eritemeyeceği yiyecekler olduğundan ve mide içerisinde uzun süre kaldığı için yemek borusuna fazlasıyla zarar verecektir.

Yağlı yiyecekler, kızartmalar, kafein içerikli besinler, acı ve ekşi içerikli besinler reflü rahatsızlığı bulunan kişilerin uzak durması gereken besinlerdir.

Reflüyü Tetikleyenler

Reflü rahatsızlığı bulunan kişilerin başlıca uzak durması gereken besin gruplarını şu şekilde toparlayabiliriz:

Yağlı Besinler: Reflü rahatsızlığı bulunan kişilerin uzak durması gereken ve reflüyü ciddi derecede etkileyen ve tetikleyen besin grubunun başında yağlı yiyecekler bulunmaktadır. Bu yiyecekler, sindirimi yavaşlatacağı için mide asidini etkileyecek ve daha fazla ağrı çekmenizi ya da yemek borunuza daha fazla zarar gelmesini sağlayacaktır. Onun için reflü rahatsızlığınız varsa fastfood ürünlerinden, yağlı yapılmış ev yemeklerinden, paket içerisinde satılan ve doymuş yağ oranı yüksek olan yiyeceklerden, kızartmalardan ve cipslerden uzak durmanız gereklidir.



Kafeinli Besinler: Kafein reflünün baş düşmanıdır. Mide asidinin dengesini bozan kafein içerikli besinler, sindirimi yavaşlatacaktır. Bu yüzden reflü rahatsızlığı bulunan kişilerin kahve tüketimini en aza indirgemeleri gereklidir. Günde 1 bardak kahve içimi bile reflüyü tetikleyecektir. Kolalar keza..

Acı ve Ekşi Besinler: Reflüde sindirimi yavaşlatan ve sindirimi bozmaya sebep olan besin gruplarından biri de acı ve ekşi besinler olmaktadır. Bu besinler, mide öz sıvısının dengesini bozmaktadır. Zayıflayan kasların daha çok çalışmasına sebep olacağından bu besin grubundan da mutlaka uzak durulmalıdır. Çiğ köfte, pul biber, limon, soğan, sarımsak, greyfurt, portakal, yeşil elma, ekşi krema ve diğer tüm acı ve ekşi besinler uzak durulması gereken besinler olmaktadır.

Asitli Yiyecek ve İçecekler: Asitli yiyecek ve içecekler, reflüyü arttıran besinlerdir. Gazlı içecekler içerisinde asit fazlasıyla bulunmaktadır ve bu besinlerden uzak durulmalıdır. Asitli yiyecekler, içerisinde likopen maddesini barındırmaktadır. Likopen maddesi mide içerisinde zayıflayan kasları daha çok yoran bir maddedir.

Domates, domates suyu, ketçap, limon, yeşil elma gibi besinlerin içerisinde likopen maddesi fazlasıyla bulunmaktadır. Likopen reflüyü olumsuz etkileyen bir maddedir.

Naneli Yiyecekler: Halk arasında birçok kişi taze nane tüketmenin mideyi rahatlatacağını söylemektedir. Taze nane tüketmek yemek borusu ile mide arasındaki bağlantıyı sağlayan kasların arasında, mide asidinin geçişini kolaylaştırabilen bir besin olmaktadır. Bu besinin tüketilmesi, mide asidinin, yemek borusuna daha fazla temas etmesine sebep olacağından taze nane tüketmek reflüde olumsuz etki yapacak bir besin olmaktadır. Naneli şekerler, naneli sakızlar, taze nane içerikli besinler reflüde uzak durulması gereken yiyecekler arasındadır.

Baharatlı yiyecekler: Bunlar ise, reflünüzü şiddetlendirebilecek ve dolayısı ile daha fazla sıkıntı çekmenize yol açabilecek besinler olmaktadır. Mutlaka baharatlı yiyeceklerden özellikle acı besinlerden uzak durulmalıdır. Baharatlı ev yemekleri, acı biber, pul biber uzak durmanız gereken besinler arasında bulunmaktadır.

Reflüye İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?

Reflü rahatsızlığı bulunan kişilerin meyve ve sebze ağırlıklı beslenmesi, bitkisel protein tüketmesi ve lifli gıda açısından zengin bir beslenme programı uygulaması gereklidir.

Genellikle, haşlama ve ızgara ürünler tüketmesi gereklidir. Bu şekilde gerçekleşecek bir beslenme programı ile reflünüze karşı mücadele edebilir ve ağrılarınızı azaltabilirsiniz.

Bitkisel proteinli besinler, mide ile yemek borusu arasında bulunan ve reflü sebebi ile zayıflamış olan kasların daha fazla yorulmasını engeller. Bitkisel proteini, taze fasulye içerisinden alabilirsiniz. Özellikle siyah fasulye bitkisel protein açısından en zengin besin olmaktadır.

Haşlama patates, brokoli, havuç, karnabahar, balık, çok yağlı olmadıkça beyaz peynir, tavuk göğsü, esmer ve beyaz pirinç, yulaf, kırmızı elma, mandalina, çilek, böğürtlen tüketebileceğiniz yiyecekler arasında bulunmaktadır.

Lifli gıdalar tüketmek, sindirimin hızlanmasını sağlayacak ve reflünüz var ise daha kolay bir sindirim yapmanızı sağlayacaktır. Lif içerikli besinlerin tüketilmesi aynı zamanda mide öz sıvınızın dengesini de korumakta etkili olacaktır. Lif içerikli besinler, yulaf, kırmızı elma, tam buğday ekmek, şeftali, kavun, karpuz, patates içerisine fazlasıyla bulunmaktadır.

Bakliyatı hazmetmeniz zor olur. Az yemenizde fayda var.

Bir ilaç tavsiyesi: Pulcet ve benzeri hapları sabırla kullanmanız reflünüzü iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Düzenli her sabah aç karnına sadece bir hap alın. Yarım saat kadar sonra kahvaltı yapın. Buna birkaç ay devam edin. Etkisini göreceksiniz.