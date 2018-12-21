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Reflü hastasına uyarılar

Reflü hastası şişmansa, zayıflamalıdır. Yatmadan iki-üç saat önce bir şey yememesi gerekir. Düzenli beslenmeli ve mideyi doldurmamalıdır. Doymadan kalkmalıdır.

21 Aralık 2018 Cuma 18:55
Reflü hastasına uyarılar

Yedikleri de çok önemlidir. Çeşitler için hekim tavsiyesine uymalıdır.

Yatarken başıı iki-üç yastıkla yükseltmek kâfi gelmez. Hastanın belden itibaren 10-15 derece eğik olması gerekir.

Yolculuklarda sık mola vermeli ve koltuğu daha arkaya doğru yatırarak seyahat etmelidir. Molalar 30 ilâ 60 dakika aralıklarda olamalıdır.

Ev hanımının reflüsü varsa öne doğru eğilerek iş yapmamalıdır.

Spor yapanların karın kaslarını güçlendirmesi onlarda reflüyü azdırır.

Sigaradaki nikotin yemek borusunun alt kapısının basıncını düşürüyor, ve mideden yemek borusuna geri kaçışı kolaylaştırıyor.

Çay, kahve, kola, soda ve gazoz gibi içecekler de içlerinde bulunan maddeler yüzünden reflü bölgesini etkiliyor.

Baharatlar, çiğ soğan, sarmısak, portakal, mandalina gibi asitli meyveler de mideye zarar veriyor.

Alkol kesinlikle yasak!

Yağlı yemekler ve kuruyemiş; ceviz, fındık ve fıstıkta büyük oranda yağ var.

Kızartmalar mideye çok zararlı.

Çikolata da yasak. Çikolatadaki bir madde yemek borusu ile mide arasındaki kapının gevşemesine sebep oluyor.

Bazı ilaçlar da bu kapının gevşemesinde rol oynuyor.

Hastanın depresyon ve tansiyon için ilaçlar kullanması doğru değil. Tansiyon düşürücü ve koroner arter hastalıklarında kullanılan, özellikle de dilaltı diye bilinen bazı ilaçlar da reflüyü olumsuz etkiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:05
  1. reflü
  2. reflü hastalarının dikkat etmesi gerekenler

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