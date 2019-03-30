0553 313 94 23

"Referandumda evet çıkarsa şirketi kapayacağız" diyen anket şirketinin 31 Mart sonuçları güldürdü

Referandumdan evet çıkması durumunda şirketi kapatacağını söyleyen Kenan Özkiraz, 31 Mart öncesi yaptığı anketle yeniden karşımızda.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:34
"Referandumda evet çıkarsa şirketi kapayacağız" diyen anket şirketinin 31 Mart sonuçları güldürdü

Türkiye'nin referanduma hazırlandığı günlerde bir anket yayınlayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "evet" çıkması durumunda şirketi kapatacağını söylemişti. Sandık başına giden milletin kararı "evet" olsa da Avrasya Araştırma şirketi kapanmadı, komik araştırmalara devam etti.

Yarın için komik sonuçlar

31 Mart'a ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaşan Özkiraz, Ankara ve İstanbul dahil 12 büyükşehirin CHP tarafından kazanılacağını iddia ederek yine güldürdü. Ankete göre;  2 büyükşehir ise İyi Parti'nin yönetimine geçecek.

İşte o sonuçlar:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:34
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. avrasya araştırma
  4. türkiye
  5. referandum
  6. yerel seçim
  7. 31 mart

YORUM YAZ

  • kördüğümkördüğüm1 sa önce
    BU ŞİRKET İYİ Mİ KAFAYI ÇEKİP TE Mİ BU SONUÇLARI YAZDI.YA AKIL YOKSUNU YADA KÖROĞLU KÖR. BÖYLE GERİ ZEKALILARIN HABERİNİ BİLE YAPMAYA GEREK YOK. YARIN BÖYLE ÇIKMAZSA ŞEREFİNİ ORTAYA KOYACAK MI. GERÇİ ONLARDA NE GZER
  • KayaKaya1 sa önce
    Adam doğru bildi referandumu hayır çıktı ama YSK denen kurum mühür süz oylarına kativerince evet zor guc cikiverdi
  • Serdar Serdar 1 sa önce
    İNŞALLAH SONGÜLEN İYİ GÜLER DEĞERLİ AKİT GAZETESİ.
  • HakanHakan1 sa önce
    Chp izmiri kurtarırsa öpüp başının üstüne koysun
  • EGEEGE2 sa önce
    Kim alırsa alsın sonuçta kararı biz vermiş olacağız şimdiden hayırlı olsun.
  • 24 haziran24 haziran2 sa önce
    24 haziran öncesi bütün anketlerde ak parti kaybediyordu.Tek tutturan adil gür oldu.Şimdi abdnin anket firmaları ne istiyorsa onu veriyor.BENCE CHP İZMİRİ BİLE KAYBEDEBİLİR BIRAKIN BAŞKA YERİ...Manisa bursa Ankara eskişehir tekirdağ çanakkale muğla aydın istanbulu tamamen chp nakavt.Izmir surpriz
  • İs-hakİs-hak2 sa önce
    Olmadı bay anketçi türkiyenin tamamını chp ye verseydin hatta bizim köyüde dahil etseydin hiç deyilse yarın akşama kadar müteselli yaşardın ondan sonra vay halineu

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ergani yerel seçi sonuçları 2019 | Diyarbakır Ergani oy HDP AK Parti oranlarında son durum
  1. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
  2. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
  3. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
  4. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
  5. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
  6. İspanyol aşırı sağına karşı..
  7. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
  8. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
  9. Balıkesirli gençler plajları yaza..
  10. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
  11. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
  12. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
  13. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
  14. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
  15. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
  16. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
  17. Basketbolda maçın ardından
  18. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
  19. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
  20. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
  21. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
  22. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
  23. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
  24. Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine..
  25. Türkiye sandık başına gidiyor
  26. Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı'..
  27. Vali aracını durdurup yoldaki..
  28. 45 günlük Zeynep bebek zatürreden öldü
  29. Seçim yasakları başladı
  30. Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 |..
İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

Günün Karikatürü

30 Mart 2018
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'