"Referandumda evet çıkarsa şirketi kapayacağız" diyen anket şirketinin 31 Mart sonuçları güldürdü

Türkiye'nin referanduma hazırlandığı günlerde bir anket yayınlayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "evet" çıkması durumunda şirketi kapatacağını söylemişti. Sandık başına giden milletin kararı "evet" olsa da Avrasya Araştırma şirketi kapanmadı, komik araştırmalara devam etti.

Yarın için komik sonuçlar

31 Mart'a ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaşan Özkiraz, Ankara ve İstanbul dahil 12 büyükşehirin CHP tarafından kazanılacağını iddia ederek yine güldürdü. Ankete göre; 2 büyükşehir ise İyi Parti'nin yönetimine geçecek.

İşte o sonuçlar: