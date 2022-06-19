  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Referanduma gittiler, sonuç 'evet' çıktı!
Yerel

Referanduma gittiler, sonuç 'evet' çıktı!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki 550 nüfuslu seçmeni olan Aşağıdoğancılar köyü, Belediyenin 6’cı mahallesi olmak için referanduma gitti. Aşağıdoğancılar Köy sakinleri, belediye sınırlarına dahil olması için 376 kişinin katıldığı referandumda 287 evet oyu çıkarken, 24 hayır oyu kullanıldı. 64 kişi oy kullanmazken bir oy da geçersiz sayıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 21:46:00 -
Referanduma gittiler, sonuç 'evet' çıktı!

Zonguldak’ın Alaplı Aşağıdoğancılar köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Aşağıdoğancılar köyü Alaplı’nın mahallesi olmak için sandık başına gitti.

Aşağıdoğancılar Köy sakinleri, belediye sınırlarına dahil olması için 376 kişinin katıldığı referandumda 287 evet oyu çıkarken, 24 hayır oyu kullanıldı. 64 kişi oy kullanmazken bir oy da geçersiz sayıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23