"Referandum yapılsın, Filistin Türkiye'ye katılsın"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, "Referandum yapılsın, Filistin Türkiye'ye bağlansın." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kanak'ın açıklamaları şu şekilde:

Bütün dünyanın gözünde cereyan eden saldırı başladığı günden beri İsrail kana doymuyor.

Böyle giderse nerede duracağı da belli değil. Çeşitli dünya ülkelerinin duyarlı halkının yaptığı protestolar ne Amerika nede İsrail yöneticilerinin umurunda olmuyor.

Protesto yapan bâzı ülke halklarının hükümetleri ise İsrail'i haklı buluyor. Yâni hükümetler kendi halkı gibi düşünmüyor, katil İsrail'e destek veriyor. Resmî destek geçerli olduğu içinde bundan cesaret alan İsrail bombalarını sivil, mâsûm ve mağdur Filistin Halkının üzerine yağdırmaktan çekinmiyor.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak diyoruz ki; geriye yapılması gereken bir tek şey kalıyor. Bu zulme ve bundan sonraki katliamlara son verecek fiilî durum Filistin Hükümeti referandum yaparak Türkiye'ye katılsın..

Öyle olunca bölgeye denge gelecektir. Filistin toprakları alt yapıyla tanısacak; hastane, yol, elektrik santrallerine kavuşacak. Türkiye bir takım üretim tesislerini bölgeye kuracak, halk ekonomik refaha kavuşacaktır.

Bütün dünyaya nefes aldıracak son söz; "REFERANDUM YAPILSIN, FİLİSTİN TÜRKİYE'YE BAĞLANSIN.."