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Siyaset ‘Referandum evet çıkarsa şirketi kapatacağım’ diyen sözde anketçi yalanın dozunu arttırdı
Siyaset

‘Referandum evet çıkarsa şirketi kapatacağım’ diyen sözde anketçi yalanın dozunu arttırdı

Referandum sonrası “Evet çıkarsa şirketi kapatacağım” diyen ancak 'Evet' çıkmasına rağmen masabaşı anketlerine devam eden Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, AK Parti'ye yakın bir şirket tarafından 2 kez yapılan ancak sonuçları kötü olduğu için açıklanmayan sözde bir anketin sonuçlarını açıkladı. AK Parti'yi her anketinde düşük çıkarmasıyla bilinen Özkiraz, bu uyduruk anketinde de şaşırtmayarak AK Parti'nin oyunun yüzde 35.1 olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:47:00 -
‘Referandum evet çıkarsa şirketi kapatacağım’ diyen sözde anketçi yalanın dozunu arttırdı

2017 yılında yapılan referandum sonrası “Evet çıkarsa şirketi kapatacağım” diyen ancak 'Evet' çıkmasına rağmen tükürdüğünü yalayarak şirketini kapatmayan ve çalışmalarına devam eden Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, yaptığı 'yalan' anketlerde dozu iyice arttırdı.

'Yayınlanamayan anket' yalanı

Vatandaşları manipüle etmek için sürekli yalan anketler üreten ve AK Parti'nin oy oranını düşük göstermeye çalışan Özkiraz, şimdide 'yayınlanamayan anket' yalanını ortaya attı. Özkiraz, sözde AK Parti açısından oranların kötü çıktığı için AK Parti'ye yakın ünlü bir anket şirketinin iki kez anket yaptığını ancak yayınlayamadığını iddia etti. Özkiraz, sözde bu yayınlanamayan anket sonuçlarını kendisi yayınladı. Sözde ankette, AK Parti yüzde 35.1, MHP yüzde 7.1, CHP yüzde 28, İYİ Parti yüzde 12, HDP yüzde 11, DEVA Partisi yüzde 2,5, Geelcek Partisi yüzde 2.5, Saadet Partisi yüzde 0.5, diğer partiler ise yüzde 1.3 oy aldı.

Öte yandan Özkiraz, anket yaptığını iddia ettiği şirketlerin ismini ise açıklayamadı.

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