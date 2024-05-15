Refah'tan teker teker ayrılıyorlar! BM son rakamı açıkladı
BM'nin açıklamasına göre, İsrail tanklarının güney Gazze kentinin derinliklerine doğru ilerlediği bildirilirken, geçen hafta yaklaşık 450.000 Filistinli Refah'tan ayrıldı.
Terör devleti İsrail geçen hafta bütün tepkilere rağmen Refah'a kara saldırısı başlattı. Kenti dört yandan kuşatan terörist İsrail, Refah kentini aralıksız bomba yağmuruna tutuyor.
Refah'taki insanlar İsrail'in bombaları altında hayatta kalma savaşı verirken, BM geçen hafta yaklaşık 450.000 Filistinli'nin Refah'ı terketmek zorunda bırakıldığını açıkladı.
Son saldırılarda 100.000 kişi daha yerinden edildi
BM'nin açıklamalarına göre, katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki son operasyonları nedeniyle 100.000 kişi daha kenti terketmek zorunda kaldı.
Yardım kuruluşu İsrail'i uyardı
BM'nin Filistinli mültecilere yönelik kuruluşu Unrwa, "İnsanlar sürekli yorgunluk, açlık ve korkuyla karşı karşıya" kaldığı konusunda uyarıda bulundu.
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