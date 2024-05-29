Refah'taki katliam sonrası Fatih Erbakan'a çok büyük şok! Gerçekten büyük skandal

Soykırımcı İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında çok sayıda sivil şehid oldu. Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler de Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın bu katliam karşısında sessiz kaldığı eleştirisinde bulundu. Erbakan'ın, Refah'a yönelik saldırılar sonrası "dostlar alışverişte görsün" kabilinden bir twit attığını ifade eden Güler, "Seçim öncesinin Fatih Erbakan'ı yok ortalıkta. Oysa seçim sürecinde ne kadar da hassastı Filistin konusunda değil mi?" ifadelerini kullandı. Güler, Akşam gazetesindeki çok konuşulacak yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Refah'ta soykırım yaşanırken Fatih Erbakan'ın niçin sesi çıkmıyor diye merak ettim. Sosyal medya hesabı x'e bir göz attım. Gazze konusunda günlerdir tek bir paylaşım yapmamış. Refah'a yönelik saldırılar sonrası bir twit atmış. Ama ne twit? Dostlar alışverişte görsün!

'Susmayın. Refah'ta katliam var' yazmış bırakmış. Oysa susan kendisi! Paylaşımına bir görsel bile iliştirememiş! Katliamı yapanın ismini dahi zikretmemiş. Katil İsrail, terörist İsrail diyememiş.

Ya ne demiş? Susmayın!

Seçim öncesinin Fatih Erbakan'ı yok ortalıkta. Oysa seçim sürecinde ne kadar da hassastı Filistin konusunda değil mi? Hem de Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini tartışacak kadar. Çünkü seçim sürecinde birilerinin kendisinden tek beklentisi buydu. Seçim bitti Filistin Erbakan'ın gündeminden düştü. Şimdi ne diyor? 'Susmayın, Refah'ta katliam var'. Tamam, Refah'ta katliam var! Peki ya Yeniden Refah'ta ne var? Başkalarına 'susmayın' diyeceğinize önce siz konuşsanıza. Meydanlara çıkın! ABD konsolosluğu önüne gidin!

'Katil İsrail, terörist İsrail' diye bağırın. Boykot kampanyaları başlatın.

Hadi!"