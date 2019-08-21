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Refahiye’nin ‘Devlet Ana’sına veda

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atanan ve ilçenin ‘Devlet Ana’sı olarak nitelendirilip halk tarafından çok sevilen Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir onuruna veda yemeği düzenlendi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
Refahiye’nin ‘Devlet Ana’sına veda

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atanan ve ilçenin ‘Devlet Ana’sı olarak nitelendirilip halk tarafından çok sevilen Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir onuruna veda yemeği düzenlendi.


Belediye Başkanı Çakmak Paçacı tarafında organize edilen veda yemeğine, ilçedeki kurum amirleri, memurlar, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, dernek yöneticileri, mahalle ve köy muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Veda yemeğinde muhtarlar derneği adına Çukuryazı Köyü Muhtarı Kaya Özkarakaşoğlu, Erzincan Refahiye Dernek Başkanı Şeref Felekoğlu, Refahiye Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Ferudun Süngü, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir birer konuşma yaptı.


Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, “Gerek daha önce aynı kurumda ve gerekse Belediye Başkanlığım döneminde kendisiyle çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, kendisinden her zaman güç ve destek aldığım kaymakamımızı uğurlamak üzere bu veda yemeğini düzenlemiş bulunuyoruz. İlçemizdeki görev süresi içerisinde çok sayıda yatırım hizmetinin hayata geçirilmesini sağlayan, İlçe merkezi ve köylerimizin alt yapı sorunlarını çözme noktasında yaptığı çalışmalar ile tüm ilçe halkının takdirini kazanmış olan, ilçemizde devlet yönetimini en iyi şekilde sağlayıp, herkese eşit mesafede durarak devlet iradesini en güzel şekilde göstermiş bulunan, kurumlar arasında birlik beraberliği sağlayıp, halk ile bütünleşerek ilçemize kalıcı yatırımların yapılmasını sağlamak adına önemli projelere ve başarılı çalışmalara imza atmış olan, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine önemli hizmet ve katkılar sağlayan, yerel kalkınmada gayretli çalışmalar yapan bir Refahiye sevdalısı olarak ilçemize olan sevgisini her ortamda dile getiren kaymakamımıza şükran ve minnetlerimizi arz ediyorum. Bundan sonraki görevlerinde de başarılar diliyorum. Kaymakamımız artık bir Refahiyeli. Çünkü Belediyemiz Meclisinin oy birliği ile almış olduğu karar ile biz kendilerini Fahri Hemşehri olarak ilan ettik ” dedi.


Daha sonra Başkan Paçacı Kaymakam Özdemir’e Fahri Hemşehrilik Beratı ve hediyesini takdim etti.


Duygulu anların yaşandığı veda yemeğinde, teşekkür konuşması yapan Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir göz yaşlarına hakim olamayarak birkaç kez konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.


Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, konuşmalar ve veda yemeğinin ardından ailesi ile birlikte bütün katılımcılar ile tek tek görüşüp helallik aldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
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