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Ekonomi “Refahı yüksek bir yaşamın yolu tasarruf etmekten geçiyor”
Ekonomi

“Refahı yüksek bir yaşamın yolu tasarruf etmekten geçiyor”

Türkiye Hayat Emeklilik tarafından, her yıl 31 Ekim’de kutlanan Dünya Tasarruf Günü’ne ilişkin yapılan açıklamada, birikimin bireylerin daha iyi bir gelecek kurmaları için kaçınılmaz olduğu belirtilerek, kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için düzenli bir birikim yapmaları gerektiği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:48:00 -
“Refahı yüksek bir yaşamın yolu tasarruf etmekten geçiyor”

Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, tasarruf yapmanın makro düzeyde ülke ekonomisinin büyümesinde itici güç olduğunu ve bireysel düzeyde de yaşam standartlarının devamlılığını sağladığını belirterek, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile tasarruf yapmak ise bu yolda en etkili araçlardan biri ve birikimleri korumak, çoğaltmak ve bugünkü yaşam standardımızı yarınlara taşımanın ilk adımı” ifadelerini kullandı.  
 
Otomatik Katılım Sistemi ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni bir dönemin başladığını ifade eden Atilla Benli, “Türkiye Hayat Emeklilik olarak katılımcılarımıza özellikle, sisteme uzun vadeli bakmaları gerektiğini, getirilerin uzun vade bakışı ile azamiye çıkabildiğini, devlet katkısı getirisiyle sistem getirilerinin alternatif yatırım araçlarına göre daha cazip olduğunu vurgulamak isterim. Bununla beraber fon dağılımlarını oluştururken de uzun vadeli bir bakışla karar vermeleri gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyorum” değerlendirmesinde bulundu. 

Benli, refahı yüksek bir yaşamı sürdürebilir kılmanın yolunun tasarruf etmekten geçtiğini aktararak, “Sürdürülebilir refah için BES önemli avantajlar barındırıyor. Tasarrufu alışkanlık haline getirebilmek adına ‘Birikim, tasarrufla başlar. Tüketen değil, biriktiren ol!’ diyoruz” ifadelerini kullandı. 

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