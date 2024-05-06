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Gündem Refah'a saldırı başladı! Suudi Arabistan'dan İsrail'e uyarı
Gündem

Refah'a saldırı başladı! Suudi Arabistan'dan İsrail'e uyarı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 23:24:00 -
Refah'a saldırı başladı! Suudi Arabistan'dan İsrail'e uyarı

Suudi Arabistan, İsrail'in Refah'a saldırısının sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak uluslararası topluma Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail'in, Gazze'nin tüm bölgelerine girmek ve halkını "bilinmeze" doğru sürüklemek için yürüttüğü sistematik ve kanlı saldırı kapsamında Refah kentinin hedef alınmak istendiği kaydedildi.

İsrail'e Refah uyarısı

Savaşın neden olduğu büyük yıkım nedeniyle güvenli hiçbir yerin kalmadığı Gazze'de Refah'a saldırı düzenlenmesinin doğuracağı sonuçlar konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki katliamlarının durması için alınan uluslararası kararları hiçe sayarak insani krizin daha da kötüleşmesine ve uluslararası barış çabalarının baltalanmasına sebebiyet vermesinin kati suretle reddedildiği dile getirildi.

Soykırımı 'durdurma' çağrısı

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında savunmasız sivillere karşı yürüttüğü soykırımı durdurması için derhal müdahale etme çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.
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İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu. İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

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