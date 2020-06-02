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Siyaset

Refah Partisi Eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:06:00 - 2020-06-02 11:38:45
Refah Partisi Eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

Ahmet Tekdal kimdir?

20. dönem Ankara Milletvekili Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu.1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Yorumlar

hizipsavar

bu sırasız ölümler bu ani beklenmedik ölümler çok üzücü.ALLAH rahmet eylesin.
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