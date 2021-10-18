Refah lideri Erbakan: Milletin yüzü yine Milli Görüşle gülecek

Kocaeli’de düzenlenen Sandık Başmüşahitleri Toplantısı’na katılan Erbakan, iktidarın Milli Görüş zihniyetine sahip olmadığı için taklitçi zihniyetlerle aynı özellikleri sergilediğini belirterek, şunları dile getirdi: “Kurtuluş için geçmişte olduğu gibi bugün de taklitçi zihniyetlerden, taklitçi zihniyetlerin yanlış uygulamalarından kurtulup, bu aziz milletin aslı, özü, ruh kökü olan Milli Görüş zihniyetini iktidara taşımak lazım. İnşallah aziz milletimiz yapılacak ilk seçimlerde ferasetli davranacak, bir kez daha verdiği oydan dolayı dizini dövmek zorunda kalmayacak, bu sefer geçmişte olduğu gibi Milli Görüşü iktidara taşıyacak inşallah.”