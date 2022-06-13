Reeskont ne demek? Reeskont kredi oranı nedir?

Merkez Bankası TL reeskont kredisi için faizi düşürdü. Buna göre TL reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için 100 baz puan altında olacak.

Reeskont nedir?

Bir bankanın elinde bulunan ve daha ödeme zamanı gelmemiş olan senetleri bankanın kendi belirlediği belli başlı şartlar karşılığında merkez bankasına iskonto ettirerek paraya çevirmesidir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

Reeskont kredisi nedir?

TL veren, geriye döviz alan bir kredi şeklidir. Reeskont kredileri sayesinde Merkez Bankasına döviz geliri sağlamak amaçlanır. Reeskont kredisi ise TL veren, geriye döviz alan bir kredi şeklidir. Reeskont kredileri sayesinde Merkez Bankasına döviz geliri sağlamak amaçlanmıştır. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Türk lirası olarak verilecek reeskont kredilerinin banka tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kullandırılacağı ifade edilmiştir.